Equatorial Pará realiza serviço Pagamento Delivery em Altamira

Já está funcionando no município de Altamira, o serviço de Pagamento Delivery, lançado pela Equatorial Pará, com o objetivo de facilitar e contribuir para que as pessoas evitem sair de casa para pegar filas ou aglomerações. Com o serviço, será possível pagar a conta de energia em casa, no cartão de débito ou crédito. A ação terá visitas realizadas de forma agendada e com os devidos cuidados de higiene e segurança orientados pelos órgãos de saúde.

De acordo com o executivo de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Arthur Oliveira, a iniciativa acompanha o ritmo das novas tecnologias que buscam sempre oferecer comodidade. “Visamos atender principalmente quem tem dificuldade de pagamento nas redes bancárias por conta da pandemia. Estamos seguindo todas as regras determinadas pelos órgãos de saúde e, também, de transparência do Grupo Equatorial, inclusive com a entrega do recibo, por ocasião do pagamento”, reforça o executivo.

PAGAMENTO DELIVERY

– Os clientes da zona urbana que desejam pagar suas contas de energia devem ligar exclusivamente para o número 0800 025 0116 e agendar a visita do agente de Relacionamento em sua casa;

– O cliente poderá pagar a conta de energia elétrica no cartão de débito, cartão do bolsa família, ou no cartão de crédito das bandeiras: Visa, Master, Maestro, Elo, American Express e Hipercard. Caso tenha duas ou mais faturas, poderá parcelar em até 12 vezes (a simulação de cada caso será feita pelo agente de relacionamento).

MODO DE PAGAR – Todos os pagamentos só serão recebidos por meio de cartão e nunca em dinheiro ou transferência bancária. Jamais o cliente deve informar sua senha em transações. Vale ressaltar que a visita, para que seja efetuado o pagamento, é totalmente gratuita.

IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES – Os agentes de relacionamento são identificados com fardamento e crachá da Equatorial Pará e CGB (empresa fornecedora). Os agentes possuem um coletor de dados que identifica o número da conta contrato da unidade consumidora cadastrada na Equatorial Pará e máquina de cartão, que faz a confirmação dos dados do cliente antes de efetuar o pagamento.

SERVIÇO – Diante do cenário da Covid-19, diversas ações foram implementadas pela distribuidora para levar os serviços aos seus clientes por meio dos canais digitais. E agora o Pagamento Delivery é mais nova facilidade para pagar a conta de energia elétrica, que pode ser agendada por meio do telefone 0800 025 0116.

