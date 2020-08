Equatorial prorroga até 15 de agosto negociação de débitos

Famílias que podem ter acesso a benefício na conta perdem seus pedidos por falta de atenção a exigências básicas (Foto:divulgação)

Aos sábados, nos dias 08 e 15, as agências presenciais estarão abertas e a empresa também vai dispor de funcionários para atender clientes no formato drive thru

A concessionária de energia Equatorial Pará prorrogou até 15 de agosto, sábado, a campanha de negociação de débitos, que funciona por meio do número 0800 091 1051. A campanha, que começou em julho, oferece condições especiais aos consumidores que estão com dificuldades para pagar tarifas atrasadas.

As negociações preveem a quitação à vista ou parcelada, tanto para os consumidores das classes residencial, quanto rural, comercial e industrial.

Para atingir uma parcela maior da população, a empresa também abrirá, exclusivamente nos sábados, dias 8 e 15, das 8h às 12h, as agências de atendimento presencial apenas para a negociação de dívidas.

O atendimento presencial seguirá todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde em relação ao distanciamento social, com número restrito de clientes dentro da agência, uso de máscara, álcool em gel e higienização das mãos e de todos os equipamentos e utensílios utilizados durante o atendimento.

As agências abertas ao cliente no sábado serão:

Belém – dos bairros de Nazaré, Pedreira e distrito de Icoaraci. Mais os postos localizados no Parque Shopping e na Estação Cidadania do Guamá.

Ananindeua – BR e Cidade Nova.

Demais municípios – as agências de Abaetetuba, Marituba, Altamira, Itaituba, Santarém, Bragança, Capanema, Castanhal, Paragominas, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Redenção, Tucuruí e Xinguara.

Atendimento em formato drive thru – Na sede da empresa, em Belém, na Rodovia Augusto Montenegro, as negociações ocorrerão em formato drive thru, na qual os clientes poderão ir de carro até o local e receber atendimento sem sair do veículo. Os agentes de negociação utilizarão equipamentos de proteção recomendados pelos órgãos de saúde. O serviço será realizado no dia 8 de agosto (sábado), de 8h a 12h, na área do estacionamento externo da distribuidora.

A Equatorial também disponibiliza um número de telefone exclusivo e gratuito para negociação de débitos. É o 0800 091 1051, que também recebe ligações de clientes da Equatorial Pará que estejam fora do Estado. As chamadas podem ser feitas de um celular, com ligação gratuita, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h, aos sábados.

