“Equino flagrado no centro da cidade de Novo Progresso”

Animais são constantemente flagrados perambulando nas ruas de Novo Progresso.

O mais recente foi flagrado nesta terça-feira(24) e postado nas redes sociais (WhatsApp), na internet.

Um fato inusitado chamou atenção de todos que passavam pelo centro da cidade na Avenida Jamanxim, no centro de Novo Progresso, em frente ao semáforo com entroncamento da avenida Orival Prazeres. Um Equino (Cavalo) pastava tranquilamente em frente ao semáforo no entroncamento da avenida Jamanxim com rodovia Br-163 e Orival Prazeres.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso também registrou alguns animais vagando pelas ruas da cidade, que se configura como um ato comum no município, à prefeitura ainda não tomou providências, a legislação autoriza prender os animais, multar o proprietário e destiná-los a outros donos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

