Equipamento agiliza exames de Covid-19 e Lacen passa a analisar 200 por dia no Pará

A Extratora Automatizada de RNA agiliza o processo de análise, hoje ainda feito manualmente — (Foto: Lacen)

O processo de análise, que era manual, passa a contar com equipamento enviado pelo Ministério da Saúde que pode processar 20 amostras em até 40 minutos.

O Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) vai ampliar a capacidade de análise dos exames para diagnóstico da Covid-19. A partir de sexta-feira (24), serão analisados 200 exames por dia.

A ampliação das análises vai ocorrer a partir do uso de um novo equipamento, Denominado de Extratora Automatizada de RNA, o equipamento de grande porte disponibilizado pelo Ministério da Saúde executa a etapa de extração do processo de análise, hoje feita manualmente.

A montagem do equipamento foi concluída no último sábado (18), e agora a equipe de profissionais da Seção de Virologia 1, da Divisão de Biologia Médica do Lacen-PA, está sendo treinada sobre processo e protocolo, por uma equipe do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos/Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Segundo o diretor do Lacen-PA, Alberto Júnior, o Laboratório Central do Pará é o primeiro do Brasil a ter esse tipo de equipamento disponível, o que vai diminuir o tempo de processamento.

“Atualmente, o processamento de 21 amostras demora cerca de uma hora e 40 minutos. Já a extratora processa até 20 amostras num tempo de 40 minutos, o que vai permitir que o Lacen-PA realize um maior número de análises diariamente”, explicou.

Segundo Alberto Júnior, o Lacen-PA não tem amostras acumuladas de casos suspeitos de Covid-19, e com o novo equipamento os resultados dos exames sairão mais rapidamente.

