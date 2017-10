Equipe da SEMMA-NP vai a Belém para reunião na SEMAS/PA

(Por: Folha do Progresso) Nesta segunda-feira, 16, uma equipe formada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso – Sr. Juliano Simionato; pela advogada da SEMMA-NP, Dra. Elisabete Santos; pela representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Dra. Ruthnéia Tonelli; pelo Assessor Técnico convidado pela SEMMA-NP, o Sr. Edson Mariano, participaram de uma reunião institucional na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com a presença do Secretário de Estado, Sr. Luiz Fernandes Rocha, e integrantes de sua equipe técnica e jurídica.

A reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA teve como pauta principal o Programa de Regularização Ambiental – PRA e a IN nº 01/2016 SEMAS/PA, que disciplina o assunto, foram tratados, também, outros assuntos relacionados às questões ambientais na região, sendo apresentados problemas, soluções e reivindicações, tudo amplamente debatido em reunião.

O Secretário de Estado, Sr. Luiz Fernandes Rocha, firmou compromissos e mostrou-se sensível aos entraves que dificultam a regularização ambiental na região, disponibilizando-se, através de sua equipe técnica e jurídica, a atender às demandas do município e região, colaboração que servirá para estreitar, ainda mais, as relações entre o órgão ambiental estadual e municipal no intuito de atender aos interesses do município.

Em linhas gerais, constatou-se que a reunião foi positiva e produtiva, alinhando-se os canais de comunicação efetiva e permanente entre os órgãos ambientais, estadual e municipal, em prol de conseguirem a tão sonhada regularização ambiental, necessária para uma regularização fundiária, no município de Novo Progresso e região.

