Equipe de futebol feminino da OAB/PA se prepara para competição nacional

(Foto:Divulgação)- A equipe de futebol feminino da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, se prepara para a primeira participação do time em uma competição nacional. O Campeonato Brasileiro da Alifa (Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil) 2019, que será realizado em setembro, em Brasília.

Fundado em 14 de abril de 2018, o time é formado por mais de 24 advogadas. Elas treinam duas vezes por semana, em especial aos sábados no clube dos advogados do Pará. Para a advogada, secretária da Comissão de esporte da OAB/PA e representante da categoria de futebol feminino, Luziana Cristina de Sousa Lima, uma boa preparação é fundamental.

“Esse ritmo de treino é fundamental, pois este ano a equipe disputará sua primeira competição a nível nacional”, disse.

O técnico Fábio Renato Mendonça, destaca que muitas têm um grande potencial e que uma das dificuldades da equipe é o entendimento tático do jogo.

“Meu trabalho como treinador, é fazer com que o time sempre demonstre um bom futebol. Temos atletas de um nível avançado e atletas que estão aprendendo a jogar, e todas fazem uma boa mescla para o crescimento da modalidade. Um dos maiores problemas do futebol feminino, é a falta de entendimento tático do jogo, e por conta disso, sempre foco em ensinar as formas de se jogar, tanto na fase defensiva quando na fase de criação de jogadas”, disse o técnico.

Elas jogam Direito

A equipe de futebol feminino foi fundada em abril de 2018, a partir de uma iniciativa da comissão de futebol da OAB/PA. A sua criação teve o incentivo e apoio na divulgação da Comissão da Mulher Advogada, da OAB/PA e da Caixa de Assistência dos Advogados do Pará.

Segundo a coordenadora, na época muitas advogadas já vinham reivindicando a existência da categoria feminina. Antes só tinham 3 (três) categorias: master, super master e livre. Hoje, o futebol da OAB do Pará é formado por 4 (quatro) categorias: master, super master, livre e feminino.

“Na época foi uma iniciativa pioneira por parte da gestão, teve mais de 20 advogadas participando no primeiro treino, o que demonstra o interesse por parte das advogadas do Pará nesta prática esportiva. O futebol feminino vem crescendo, inclusive, muitas seccionais da OAB já têm times formados ou em formação” disse Luziana.

“Em pouco tempo de trabalho, já conseguimos uma evolução enorme, com 2 vitórias nos 2 últimos amistosos jogando um bom futebol. Definitivamente a OAB PA futebol feminino é um time que tem identidade e sabe para que veio”, completou o técnico Fábio Renato.

Por Adrielle Brito/Com supervisão de Ronaldo Gillet.

