Equipe do Hospital de Campanha orienta sobre Boletim Médico Online

O Boletim também é uma forma de proteção aos familiares, pois ir até o Hospital pode ter risco de contaminação.

Profissionais do Hospital de Campanha de Santarém (HCS) pedem aos familiares dos pacientes que estão em tratamento na Unidade para que fiquem em casa e utilizem a ferramenta de Boletim Médico Online. O serviço já está em funcionamento há um mês e consiste na disponibilização das informações dos pacientes pela internet.

Cada família pode acessar ao site https://hcampdesantarem.org.br/boletim-medico/ e, com a senha recebida no momento da internação do familiar, fazer o login e visualizar as informações do quadro clínico do paciente. Tais informações são repassadas pelo médico responsável e disponibilizadas no endereço online pela equipe psicossocial. ” Não há um horário específico para essa atualização, pois trabalhamos com uma alta demanda. O sistema será alimentado quando o médico encerrar o atendimento dos pacientes internados, diariamente”, explicou a psicóloga da Unidade, Patrícia Mesquita.

Segurança e transparência

Para o Superintendente Regional do Instituto Panamericano de Gestão (IPG), Organização Social que administra a Unidade, Silvério Cardoso, a plataforma foi pensada para trazer mais segurança para os familiares dos pacientes, sem negligenciar a transparência. “Nós sabemos que a família fica aflita, mas essa aflição não pode sobrepor a proteção dos familiares. Neste momento é necessário que quem puder, fique em casa”, destacou.

No endereço https://hcampdesantarem.org.br/boletim-medico/ e com a senha em mãos, basta clicar na caixa “Acompanhante/Familiar” e adicionar a senha de acesso. Após realizar o login, aparecerá a opção “Visualizar Boletim”. Clicando neste botão será possível visualizar a atualização. O histórico dos boletins dos dias anteriores também ficam armazenados e disponíveis para visualização.

Transferências e casos sensíveis

O Diretor Técnico da Unidade, Renato do Carmo Said, explica que há algumas exceções sobre as informações disponibilizadas no Boletim Médico Online. Por exemplo, caso haja necessidade de transferência do paciente entre setores ou hospitais, esta informação será dada via ligação telefônica.

Além disso, Renato destaca que os pacientes com quadro de alta complexidade não tem os boletins lançados no sistema disponibilizado para a família, pois trata-se de informação sensível. Nesses casos, em respeito ao critério de humanização, as informações também são fornecidas por telefone.

“Para os pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), as informações são repassadas pelo psicossocial uma vez ao dia por meio de ligação telefônica, após o repasse das informações do médico plantonista sobre o quadro, enfatizou.

Proteção de todos

O HCS é uma Unidade porta-fechada e é um local de risco de contágio, pois atende exclusivamente pacientes com sintomas ou confirmação de COVID-19. O acesso só é permitido aos profissionais que atuam dentro do Hospital. Esses, utilizam toda a paramentação de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial de Saúde (OMS). Afinal, eles estão na linha de frente no combate à doença.

A Coordenadora de Enfermagem do HCS, Alcenir Lima, explica que o risco de infecção dos familiares que vão até o Hospital é maior do que em outro lugar. “A ferramenta é também uma medida de proteção. A família fica angustiada, acaba vindo até o Hospital e se colocando em risco. Então, é necessário que haja a colaboração por parte da família. É mais seguro receber as informações de casa através da ferramenta online”, enfatizou.

