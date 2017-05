Equipe do SAMU realiza parto de emergência dentro de residência

Socorristas do SAMU são preparados para situações de extremo estresse e carga emocional. São homens e mulheres que lidam diariamente com situações de risco e trabalham para manter a integridade física das pessoas, e acima de tudo, salvar vidas.

Não houve tempo para o transporte até o Hospital Municipal, pois, o bebê de Weslaine estava com pressa para nascer. Com a dilatação aumentada repentinamente, Regina então percebeu que o bebê (MENINO) estava nascendo e usou toda sua perícia e treinamento para realizar ali mesmo, o parto de Weslaine Dias Moreira.

Imediatamente após serem acionados os profissionais, motorista João , enfermeiro Jacksom e a técnica em enfermagem Regina saírem em socorro à jovem senhora de 21 anos. No local, a socorrista Regina colheu as primeiras informações junto à Lenilda mãe da gestante e foi informada de que a filha estava em trabalho de parto, a bolsa havia estourado.

Era as 07h00 da manhã deste domingo (28), o fone do SAMU foi acionado pelos familiares de Weslaine dias Moreira , 21 anos, gestante que sentiu-se mal, entrando em trabalho de parte, em sua residência à Rua das Acácias Nº 300 no bairro Jardim Planalto,na cidade de Novo Progresso.

