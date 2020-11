Equipe japonesa faz proposta por meia do Santos

O Santos recebeu nos últimos dias uma proposta do Kashima Antlers, do Japão, por Diego Pituca. O Peixe fez uma contraproposta bem diferente e aguarda pela resposta nas próximas horas.

Enquanto isso, o Peixe encaminhou a oferta e a contraoferta para o Conselho Fiscal. O órgão deve emitir parecer ainda nesta segunda-feira, um dia antes de reunião virtual entre os conselheiros.

Como o Alvinegro vive período eleitoral, o presidente Orlando Rollo e os demais membros do Comitê de Gestão precisam do aval da maioria do Conselho Deliberativo para realizar qualquer compra, venda ou empréstimo de jogadores.

Os detalhes do interesse japonês devem ser informados aos conselheiros na reunião da noite desta terça. A proposta, de acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, prevê um alto salário para Pituca, bem maior do que o recebido no Santos. E não é tão interessante assim para o Peixe.

Vale lembrar que o Alvinegro tem 50% dos direitos econômicos de Diego Pituca – a outra metade pertence ao Botafogo-SP. O contrato termina em 30 de abril de 2023.

Pituca chegou ao Santos em 2017, inicialmente para a equipe sub-23, e é um dos destaques do atual elenco e titular absoluto aos 28 anos. São 142 partidas pelo Peixe no total. Atualmente, o atleta se recupera da covid-19.

Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

