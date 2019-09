Equipe médica e assistencial do Hospital Metropolitano fará atendimento durante Desfile da Pátria

Neste sábado, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em parceria com a Cruz Vermelha, terá um posto avançado na Praça da República. O objetivo é prestar socorro durante o desfile militar na avenida Presidente Vargas.

Equipado com leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o posto será montado em frente ao Theatro da Paz, para receber demandas de saúde do público que irá assistir ao desfile das forças armadas, na avenida Presidente Vargas. A estrutura será adaptada para atendimentos básicos como medição de pressão arterial e glicemia; e complexos, como a realização de procedimentos cirúrgicos, intubação e remoção, em caso de necessidade.

A equipe multiprofissional é composta por colaboradores e residentes do Metropolitano, unidade do Governo do Pará, gerenciada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Ao todo, 12 profissionais, entre elas enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos estarão prestando assistência.

Serviço

Posto avançado de saúde no desfile militar

Data: 07/09/2019

Horário: às 8h

Local: Praça da República, em frente ao Theatro da Paz

Sugestão de entrevistados: Leonardo Costa, coordenador do Departamento de Ensino e Pesquisa do HMUE; e demais profissionais de saúde.

Contato: Dayane Baía – Ascom HMUE – 98814-3703

Sobre o HMUE

Referência no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua (PA), dispõe de 198 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica exclusivo para pacientes vítimas de queimaduras, além de leitos de UTI.

O HMUE recebe pacientes da Região Metropolitana de Belém, dos diferentes municípios do Pará e também de outros estados. Em 2018, realizou mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

