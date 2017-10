Equipe Nova Era é campeão da copa 40 de Master 2017

O departamento de esporte da prefeitura municipal, representado pelo prefeito Macarrão que realizou a entrega da premiacão de encerramento da copa 40 de Master.

A disputa final foi entre as equipes do América Futebol Clube e x equipe do Nova Era na final após um jogo bem disputado no estádio Simão Jatene.

A equipe do Nova Era venceu por 2 a 0 ficando com título de campeão do ano 2017 recebendo das mãos do atual prefeito Ubiraci Soares popular Macarrao a premiacão de campeão e de vice campeão.

Fonte: Denis Macedo/Cultura FM.

