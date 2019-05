Equipes multiprofissionais são deslocadas para ajudar famílias vítimas de chacina no oeste do PA

Local onde aconteceu crime é de difícil acesso — Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós

Tanto a prefeitura de Belterra quanto a de Mojuí dos Campos disponibilizaram psicólogos, equipes de saúde e assistentes sociais para irem à comunidade Paca.

As prefeituras de Belterra e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, disponibilizaram equipes multiprofissionais para ajudar as famílias das vítimas da chacina nas comunidades Paca e São Benedito, na zona rural de Belterra. Foram deslocados para os locais assistentes sociais, psicólogos e equipes de saúde.

O crime chocou familiares e comunitários, e a presença dos profissionais é necessária para que as pessoas consigam aos poucos retomar à normalidade. O local onde ocorreram os crimes é de difícil acesso.

À procura de suspeito de chacina em Belterra, polícia encontra corpo de criança

Sobrinho e primo de vítimas de chacina diz que mortes podem ter sido motivadas por ciúmes

Além de mandar equipes aos locais, as prefeituras disponibilizaram combustível, servidores como motoristas e veículos para dar suporte às buscas ao suspeito de ter matado quatro pessoas e a pelo menos mais duas vítimas que estão desaparecidas, sendo a mãe e o filho do suspeito.

De acordo com o prefeito de Mojuí dos Campos, Jailson Alves, caso o suspeito não seja capturado até a noite desta terça-feira as aulas serão suspensas no município a partir de quarta-feira (29). A criança morta na chacina estudava na escola Gerardo Monteiro, na comunidade Ubinzal, na Rodovia Estadual PA-433.

Fake News

Com as investigações e operações em curso, muitas são as informações desencontradas compartilhadas em redes sociais. As chamadas “Fake News” causam pânico na população e acabam prejudicando o trabalho policial.

O comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM) de Santarém, tenente coronel Tarcísio Costa orienta que as pessoas não compartilhem essas informações. “Alguns irresponsáveis estão colocando essas informações nas redes sociais e trazem pânico à população. Temos na região na área de buscas várias equipes. Essas situações não são verdadeiras”, disse.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...