“Era para eu estar enterrado”, afirma ex-Polegar

Um ex-integrante do grupo Polegar, Ricardo Costa, afirmou que deveria “estar enterrado” após das pauladas que recebeu na cabeça desferidas pelo próprio cunhado, irmão da namorada de Ricardo, durante uma briga em Taubaté (SP). O rosto do ex-cantor tem marcas visíveis do golpe.

De acordo com Ricardo, em entrevista ao “Domingo Show”, a agressão ocorreu porque o ex-Polegar havia feitos comentários sobre um sobrinho de Carlos Magro (cunhado de Ricardo).

Ricardo estava no food truck onde trabalha quando foi atacado pelas costas por Carlos. O ex-Polegar ainda revidou a agressão com uma faca de cozinha, ferindo a mão do cunhado, mas depois foi atingido com os golpes de pau na cabeça.

Ricardo chegou a ficar alguns dias internado no Hospital Regional de Taubaté, mas, mesmo com as marcas da agressão, afirmou que não quer levar o processo contra o cunhado adiante.

“Não tenho mágoa, não tenho rancor, não estou atuando e nem me fazendo de vítima. Eu quase morri. Não era nem para eu estar falando aqui hoje, de repente era para eu estar enterrado”, comentou Carlos.

“Não tenho pretensão de dar continuidade com processo judicial porque acredito que serei muito mais feliz”, concluiu o ex-Polegar durante a entrevista.

Carlos Magro, irmão de Sindy, namorada de Ricardo, confessou a autoria da agressão em depoimento à polícia. Ele acusa Ricardo de ter desprezado o sobrinho chamando-o de “feio”, com “cabelo de pobre e de maloqueiro”.

POLEGAR

Ricardo Costa é um dos cinco ex-integrantes do grupo “Polegar”, banda que foi sucesso entre 1989 e 1997.

Em 2004, o grupo retomou brevemente as atividades, com três integrantes da formação original.

(Com informações do BOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...