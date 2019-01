Erasmo Carlos se casa com mulher 49 anos mais jovem

O eterno “Tremendão” Erasmo Carlos, parceiro do rei Roberto Carlos em diversas canções e até filmes nos anos 1970 se casou com a pedagoga Fernanda Passos, em uma cerimônia íntima nesta segunda-feira (07).

Em maio de 2018, Erasmo Carlos, 77 anos, lançou o álbum Amor é Isso, totalmente dedicado à namorada. “Ela é minha musa. Esse disco é todo dela”, enfatizou na ocasião. Fernanda Passos, de 28 anos, já contou em entrevistas que era uma antiga fã do cantor. “Fui eu que o conquistei. Eu tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho cinco anos de idade”, disse no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo.

“Após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves). Foi uma formalidade simples, porém, meu coração estava em festa, agradecendo à Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida. Uhu!”, comemorou Erasmo.

No perfil oficial no Instagram, o cantor preserva a vida pessoal. Mas, dessa vez, demonstrou seus sentimentos. “Fernanda é a musa inspiradora dos meus sentimentos e dona absoluta do meu coração. Ela faz aniversário hoje e toda a energia positiva do mundo está em festa. Feliz tudo para você meu amor. A natureza é sua”, declarou na legenda da foto.

(Fonte: Uol)

(Foto: Reprodução)

