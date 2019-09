ERRATA JORNALÍSTICA

– No noticiário local de Novo Progresso saiu a manchete “Mulher perde a luta para a depressão e comete suicídio em Novo Progresso”, na linha dois; “Pessoas ligadas a vitima , confirmaram ao Jornal Folha do Progresso, que ela tratava a mais de dois anos da doença, e que neste tempo teve que se afastar do comercio vendeu a loja para cuidar da doença, acabou nesta tragédia.” porém o correto é “Pessoas ligadas a vitima , confirmaram ao Jornal Folha do Progresso, que ela tratava a mais de sete anos da doença, e que neste tempo administrou o comercio, não vendeu a loja para cuidar da doença, com apoio da família continuou a frente da império Modas.

A família divulgou nota nas redes sociais explicando o assunto veja;

com muita tristeza que escrevo esta palavras para comunicar a todos que infelizmente pessoas com ma fé ou muito desinformadas colocaram informações erradas que podem ou ja estão prejudicando a filha de Edna Schoninger minha irmã olha só gente a loja não foi vendida está notícia é falsa isso pode prejudicar o recebimento de muitas vendas parceladas. Graças ao bom Deus sem por sento dos clientes da loja são pessoas de boa indoli.como todos sabem pode a ver até um processo em cima de quem publicou tal notícia e também ela minha irmã vinha lutando a sete anos com essa doença a questão é quê a depressão se agravou a dois longos anos em que talvez não conseguimos fazer o necessário mas Deus é prova viva que até onde nossas condições financeiras puderam nós fomos sei que não foi nada em vista do q era necessário fazer infelizmente até à crise financeira em que nossa família se encontra não conseguimos ir até onde era necessário. Peso a compreensão de todos os clientes da empório jeans para quê continuem sendo clientes fiéis como sempre pois a loja continua atendendo a domicílio a herdeira Eduarda Schoninger tem apenas 12anos e precisa continuar lutando.

O texto foi corrigido veja:Mulher perde a luta para a depressão e comete suicídio em Novo Progresso

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...