Escavadeira furtada em Rondônia é encontrada em propriedade no Mato Grosso

Por:G1 MT – domingo 5 de janeiro de 2020 às 20:43 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As investigações eram realizadas desde janeiro de 2019. Duas das máquinas foram recuperadas ainda no ano passado, sendo que esta esta escavadeira achada em Mato Grosso é a última a ser localizada.

Depois, eles carregara as máquinas no caminhão-prancha de propriedade da transportadora e fugiram. Investigação

Os bandidos se passaram como funcionários de prefeituras e chegaram apresentando até as supostas chaves do maquinário.

No fim de 2018 e início do ano de 2019, segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram ao pátio da Sefin e usaram uma autorização falsa para remover os veículos do local, sendo duas escavadeiras e uma pá-carregadeira.

A segunda escavadeira furtada do pátio da Secretaria de Finanças de Rondônia (Sefin-RO) foi recuperada pela Polícia Civil neste final de semana em uma propriedade de Mato Grosso. O furto do maquinário ocorreu há um ano e, além de duas escavadeiras, uma pá-carregadeira foi levada pela quadrilha.

You May Also Like