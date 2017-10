Escavadeiras Apreendidas fazem parte de disputa judicial

Falsa comunicação de crime de furto, alega empresa detentora da posse das maquinas, através de distrato de compra e venda.

JADERSON REFATTI DA SILVA é acusado pela empresa TFT EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA, com sede na cidade de Paraí (RS) de falsa comunicação de furto de escavadeiras marca Yundai (apreendidas por policiais em razão desse fato), ele teria assinado contrato de devolução dos bens e não o fez, reclama empresa.

As retroescavaderias foram adquiridas em 2015 outro termo de aditivo foi realizado em 2016 entre as partes. Jaderson registrou o Boletim de Ocorrência (BO) alegando que o contrato firmado entre as partes (comprador e vendedor) foi de forma unilateral com objetivo de beneficiar a empresa vendedora, ele requereu na justiça a manutenção da posse, e segundo consta no relato a empresa retirou sem sua permissão as escavadeiras que estavam trabalhado no Garimpo São Raimundo. A empresa alega que ele descumpriu o contrato de compra e venda e o distrato onde se comprometeu de entregar os equipamentos em condições de funcionamento no pátio da empresa no RS, sob pena de multa diária de R$1.000.00(mil reais) por dia de atraso, ela veio buscar, argumentam.

Leia Também:Polícia Militar prende duas escavadeiras furtada na região de garimpo

Narram os autos que: o autor [TFT-EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA], alega que sofreu danos morais e materiais, pois a ré promoveu falsa comunicação de crime de furto quanto a escavadeiras, as quais foram apreendidas pelas autoridades policiais após registro de furto falso, disse que, não se trata de um furto, foi lavrado termo de contrato entre a parte credora e devedora para entrega dos equipamentos, não cumprido pelo comprador, o BO é falso alegou ao Jornal Folha do Progresso o motorista do caminhão que descarregou a escavadeira no pátio da delegacia de policia civil, em Novo Progresso.

Graciano Da Costa de 24 anos e Michel Fernando Alves dos Santos,39 anos foram detidos por policiais militares, na manhã desta sexta-feira(06), na avenida Jamanxim na entrada da cidade, quando transportavam na carroceria de seus caminhões as máquinas escavadeiras que para policia foram furtadas, autos de registro na DEPOL e na Policia Militar de Novo Progresso.

Empresa

O comprador não cumpriu o contrato de compra e venda e devolveu as maquinas à empresa [TFT-EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA] vendedora. Era pra ele levar na sede da empresa desde dezembro de 2016, mas não levou. Agora a empresa veio buscar as máquinas e enquanto estavam fazendo a retirada, o comprador fez falsa comunicação de furto.

Comprador

O comprador Jaderson Refatti da Silva, alega que pagou R$629.826,80(Seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) , valor em parcelas mensais e que ao assinar o distrato ele foi prejudicado e recorreu a justiça para rever o acordo e ficar de posse das escavadeiras.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...