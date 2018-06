ESCLARECIMENTO- Postagem sobre queda de avião no km 1000 causa pânico nas redes sociais

Grupos de WhatsApp e as redes sociais ficaram movimentados na noite desta sexta-feira (08) com a informação de que um avião de passageiro, teria caído em uma fazenda próximo ao distrito de Vila Isol no km 1000 da rodovia BR 163 em Novo Progresso.

As informações iniciais davam conta que moradores da região teriam ouvido um forte barulho da explosão. Segundo mensagens que circulam, o avião teria sofrido uma pane e caído próximo a uma fazenda naquela comunidade.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), a Infraero, e não foi confirmado acidente.

Na manha deste sábado (09) chegou a noticia que realmente houve um pouso de uma aeronave agrícola, mas nada aconteceu, piloto e aeronave estão bem.

Esclarecimento

