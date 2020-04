Escola Sesc abre processo de seleção 2021 para estudantes do Pará

As inscrições podem ser feitas até 22 de maio pelo site da Escola Sesc.(Foto:Reprodução)

A Escola Sesc de Ensino Médio abriu processo de seleção 2021 que oferece vagas para estudantes de todo país. As inscrições podem ser feitas até 22 de maio pelo site da Escola Sesc. O processo seletivo é composto por prova objetiva, redação e entrevista. Além do desempenho nas provas e na entrevista.

Todos os jovens selecionados terão bolsa de estudo integral com validade para os três anos do Ensino Médio, com cobertura das despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação. Para os estudantes do regime residencial, a bolsa também contempla as despesas relativas à hospedagem.

As vagas são, preferencialmente, para candidatos que sejam:

– Dependente de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo;

– Ser estudante regularmente matriculado em Escola da rede de ensino Sesc ou que, ao longo de sua vida, tenha estudado ao menos dois terços do Ensino Fundamental em escola pública ou na condição de bolsista integral (100%) de escola privada;

– Comprove documentalmente renda familiar bruta igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos (Nacional).

Por G1 Pa — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...