Escola Tancredo Neves realiza distribuição de mudas no Dia da Árvore

(Fonte: Folha do Progresso) – Foi comemorado ontem (21) o Dia da Árvore no Brasil. O intuito desta data é conscientizar a população a respeito deste importante símbolo da natureza. Para comemorar a data, a Escola Municipal Tancredo Neves, realizou a distribuição de mudas, na tarde de ontem (21) na Av. Jamanxim esquina com Av. Orival Prazeres.

Entre professores e alunos, cerca de 30 pessoas participaram da ação de conscientização da escola aonde foram entregues 150 mudas de Acácia Javanesa aos munícipes que passavam pelo local.

A escola é exemplo no quesito sustentabilidade. No início do ano a escola recebeu da SEMMA-NP as lixeiras ecológicas e estão fazendo a compostagem do lixo orgânico da escola. (O lixo orgânico é o lixo que pode ser transformado em composto orgânico, ou seja, virando adubo através de um processo de compostagem, podendo ser usado em hortas e jardins devido ao seu alto índice de nutrientes.)

Estavam a frente desta distribuição de mudas os professores José Wilde, Fernanda, Lindones e Marcilene e de maneira indireta todos os professores e alunos da escola. As mudas de Acácia Javanesa foram feitas na própria escola pelo grupo de professores gestor do projeto.

A escola contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Nascentes do Xingu.

Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso – Fotos: Professora Fernanda

