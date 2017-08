Escola Tecnológica abre período de inscrição para 180 vagas em Santarém

Vagas são divididas em cinco cursos de formação inicial e continuada. Inscrição deve ser feita diretamente na instituição de ensino até esta terça-feira (29).

A Escola de Ensino Tecnológico de Santarém, no oeste do Pará, abriu nesta segunda-feira (28) o período de inscrição para o preenchimento de 180 vagas em seis cursos de formação inicial e continuada. O prazo segue até esta terça-feira (29). A inscrição é feita diretamente na instituição de ensino e é gratuita.

De acordo com a direção da instituição de ensino, os cursos ofertados são de assistente administrativo empresarial, agente de informações turísticas, recepção em eventos, agente de gestão de resíduos sólidos e monitor de uso e conservação dos recursos hídricos. O início das aulas está previsto para dia 4 de setembro. (Veja quantidade de vagas por curso na tabela)

Para realizar o procedimento o candidato deve apresentar no ato da matrícula as cópias dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certificado de conclusão de ensino médio ou fundamental e declaração de matrícula para alunos que estejam cursando o ensino médio.

O atendimento aos interessados será feito por ordem de chegada até o preenchimento das vagas, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h no prédio da Escola Tecnológica, localizado no cruzamento das Avenidas Fernando Guilhon e Everaldo Martins.



