Escola Tecnológica de Santarém oferta 360 novas vagas para o ano letivo de 2019

(Foto: Agência Pará)-Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos nas modalidades de ensino médio integrado e subsequente para a Escola Tecnológica de Santarém. Na modalidade subsequente, as inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pela internet até às 23h59 do dia 25 de janeiro de 2019. Já para o médio integrado, as inscrições estão sendo realizadas na secretaria da EETEPA até o dia 31 de janeiro. Os resultados do processo seletivo para a modalidade subsequente sairão no dia 28 de janeiro. As aulas iniciam em 11 de março.

A EETEPA está ofertando 360 vagas para os seguintes cursos:

Técnico médio integrado (aos candidatos que já concluíram o ensino fundamental): logística, informática, meio ambiente e segurança do trabalho.

Técnico subsequente (aos candidatos que já concluíram o ensino médio): logística, guia de turismo, meio ambiente e segurança do trabalho.

Documentos para a matrícula

No ato da matrícula, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: requerimento de matrícula fornecido pela escola; CPF; carteira de identidade; certidão de nascimento; certificado de conclusão do ensino fundamental; histórico escolar do ensino fundamental; comprovante de residência e duas fotos 3 x 4.

