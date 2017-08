Escola Tecnológica de Santarém oferta vagas para curso técnico em logística

Curso é destinado para jovens que ainda estão no ensino médio. Matrículas devem ser feitas na secretaria da escola, que funciona nos três turnos.

As aulas na Escola Tecnológica de Santarém, no oeste do Pará, iniciaram oficialmente na quarta-feira (16), mas a instituição ainda está com período de matrículas aberto para o curso técnico em logística, destinado para jovens que estão cursando o ensino médio. Ao todo, há 20 vagas divididas para os turnos da manhã e tarde.

Para a matrícula é necessário a apresentação dos documentos pessoais com cópias: CPF, RG, declaração de vínculo estudantil, certidão de nascimento, comprovante de residência , além de duas fotos 3×4 recentes. É obrigatório que jovens com menos de 18 anos estejam acompanhados dos responsáveis legais.

Os interessados podem fazer o procedimento na secretaria da escola que funciona no período da manhã, tarde e noite, no prédio localizado no cruzamento das Avenidas Fernando Guilhon e Everaldo Martins.

A diretora a instituição de ensino técnico, Luciana Soares, enfatiza que quanto mais cedo a matrícula for realizada, menos conteúdo o aluno perderá. As turmas para os demais cursos foram totalmente preenchidas, mas quem quiser fazer parte do cadastro reserva deve fazer a matrícula.

“Não asseguramos vagas para as turmas que estão preenchidas. Caso haja desistência de algum aluno no decorrer das aulas, nós vamos recorrer ao cadastro reserva”, ressaltou.

Modalidades de ensino

A Escola Tecnológica têm cursos em duas modalidades, sendo concomitantes e subsequentes. O primeiro é destinado para alunos que ainda estão estudando o ensino médio e o segundo é para candidatos que finalizaram os estudos e querem fazer mais dois anos de algum dos cursos técnicos disponibilizados. As duas modalidades totalizam 480 vagas que podem garantir a entrada mais rápida no mercado de trabalho.

Os alunos do ensino médio continuam os estudos regularmente e no contra turno farão os cursos técnicos. Foram disponibilizados para Santarém na modalidade concomitante os cursos nas áreas de meio ambiente, informática e logística.

Luciana afirma que as vagas da modalidade subsequente foram preenchidas rapidamente. “A procura foi muito grande e superou as expectativas. Há turma com 44 alunos e era para ter fechado com 40”, disse.

Estrutura escolar

A Escola Tecnológica de Santarém foi inaugurada no dia 10 de junho. As atividades foram iniciadas dois dias depois, com os cursos de formação continuada. O espaço está localizado na Avenida Fernando Guilhon, na grande área do Santarenzinho, no entroncamento que dá acesso ao Aeroporto de Santarém, e a Vila Balneária de Alter do Chão.

Padrão, a escola tem seis mil metros quadrados de área construída, tem oito laboratórios, 12 salas de aula, biblioteca, auditório para 200 pessoas, quadra poliesportiva coberta, refeitório, banheiros (incluindo para pessoas com deficiência), sala de professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento e pátio interno.

Fonte: G1 Santarém.

