Escola Tecnológica em Santarém abre período de inscrição para dois cursos nesta segunda-feira

Serão ofertadas 120 vagas nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Inscrição deverá ser feita na 5ª URE e na sede da Eetepa.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) abre nesta segunda-feira (5) o período de inscrição para 120 vagas em dois cursos na Escola Tecnológica em Santarém, no oeste do Pará. Os cursos são de Formação Inicial e Continuada (FIC). As inscrições seguem até o dia 6 de junho. As vagas são para estudantes que já concluíram o ensino fundamental e que estejam cursando o ensino médio. Do total de vagas, 60 serão destinadas aos alunos da rede estadual de ensino.

De acordo com a diretora da Eetepa, Luciana Souza dos Santos, a FIC é um processo de ensino e aprendizagem voltado à formação para a elevação de escolaridade. Ainda segundo ela, as aulas na escola tecnológica iniciam no dia 12 deste mês para os cursos de auxiliar de fiscalização ambiental e gestão em turismo, com carga horária de 160 horas. A data de inauguração oficial da insituição ainda não foi divulgada.

“A escola está pronta e nesse primeiro momento não será por processo seletivo. Serão ofertadas 120 vagas para duas áreas técnicas, inicialmente baseadas de acordo com estruturação dos laboratórios e da contratação dos docentes e, posteriormente, adequação para a inauguração oficial e oferta de outros cursos de formação técnica, qualificando os alunos de Santarém”, disse Luciana Santos.

Águas de Novo Progresso passa a atender em novo endereço

Pensando em trazer ainda mais conforto e comodidade no atendimento à população, a Águas de Novo Progresso mudou de endereço neste mês de maio. A concessionária agora está atendendo os usuários na Avenida Brasil, 981 – Sala B, no bairro Rui Pires de Lima. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30 e os telefones continuam os mesmos 3528-2958 e plantão 9 8119-4000.

“Com a mudança de endereço, a concessionária tem a meta de oferecer um local ainda mais confortável e preparado para atender os consumidores. É um espaço novo e mais amplo, moderno e de fácil acesso à população”, conta o gestor da Águas de Novo Progresso, Lineu Machado.

Na concessionária, a população pode ter acesso a diversos serviços, como pedidos de ligação e religação de água, consulta de débitos e orientações. A Águas de Novo Progresso também tem uma plataforma de serviços online, onde os moradores podem ter acesso a faturas, imprimir segunda via, consultar o histórico de consumo, verificar dados cadastrais e conhecer informações sobre a qualidade da água oferecida. Basta acessar a Agência Virtual em www.aguasdenovoprogresso.com.br.

G1 Santarém.

