Escola Waldemar Lndermayer- Matrículas para a rede estadual de ensino estará aberta em janeiro de 2017

Novo Progresso -As matrículas para escola da rede estadual de ensino de Novo Progresso terá inicio a partir do mês de janeiro de 2017.

Conforme divulgação da direção da escola Waldemar Lindermayer em Novo Progresso as matriculas direto na escola terão inicio no dia 09 de janeiro de 2017. O prazo final será dia 20 de Janeiro de 2017.

Veja Programação:

A solicitação de novas vagas deve ser realizada exclusivamente por meio do site de matrículas até o dia 5 de janeiro de 2017. A Secretaria Estadual de Educação Cultura e Esporte (Seduce) alerta que somente novos alunos da rede devem fazer a matrícula.

Você que vai precisar fazer a inscrição na rede estadual do Pará para 2017 deverá fazer o seguinte:

– Assim que o prazo for aberto que provavelmente será em Janeiro do próximo ano você deverá acessar http://www.seduc.pa.gov.br/prematricula/. Preencha o formulário com dados do estudante, dados dos pais e dados da escola em que deseja a vaga de forma correta e com atenção porque através dessas informações entrarão em contato sobre a vaga que será reservada na escola.

INSCRIÇÃO E RESULTADO

Após a pré-matrícula e o resultado todos os inscritos deverão comparecer na escola acompanhado dos pais ou apenas a presença do responsável para que a matrícula seja confirmada. Todo o processo desde a abertura de inscrições até o início das aulas será divulgado no cronograma. Leve a seguinte documentação:

Certidão de Nascimento ou Casamento; Histórico Escolar ou Ressalva; Comprovante de Residência; duas fotos 3×4 ; Atestado de Conclusão do Ensino Fundamental; Comprovante de Trabalho para o aluno do noturno.

Para alunos da educação especial ou com alguma deficiência é preciso apresentar o laudo técnico.

Acompanhe tudo sobre a matrícula para o Pará no site: http://www.seduc.pa.gov.br/prematricula/.

