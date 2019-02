Escolas de samba recepcionam passageiros em Val-de-Cans

(Foto Crédito: Divulgação/Infraero) – O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA) já está em ritmo de Carnaval. Durante todo o mês de fevereiro, diferentes escolas de samba irão se apresentar no terminal belenense para dar as boas-vindas aos passageiros que chegam à cidade. A ação promete animar e contagiar os visitantes com a presença de ritmistas, passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira.

O receptivo de carnaval teve início na última sexta-feira (1º/2), com a Escola de Samba Piratas da Batucada, tradicional agremiação carnavalesca de Belém, e se estenderá até o final do mês, com apresentações nos próximos dias 8, 15 e 19, sempre às 11h, no saguão de desembarque de passageiros.

Para o superintendente de Val-de-Cans, Fábio Rodrigues, a iniciativa valoriza a cultura local e conecta o aeroporto a uma das festas mais populares do país, tornando a experiencia do viajante mais acolhedora e prazerosa. “A nossa ação de boas-vindas é um presente carinhoso da Infraero para o público usuário do aeroporto, para que eles, já entrem no clima dessa época tão fantástica e tão representativa para nossa cultura”, afirma.



Confira a programação:

Dia 8 de Fevereiro – Sexta-feira – às 11h

Escola de Samba Crias do Curro Velho

Dia 15 de Fevereiro – Sexta-feira – às 11h

Escola de Samba Piratas da Batucada

Dia 19 de Fevereiro – Sexta-feira – às 11h

Escola de Samba Império do Samba Quem São Eles

Fonte:Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...