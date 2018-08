Escondido em um lago, polícia prende acusado de esfaquear a própria mãe em Itaituba

Em entrevista exclusiva, ao Giro, a delegada Fabíola Rabelo deu detalhes da prisão de Geovani Alves Torres, de 21 anos, acusado de esfaquear a própria mãe, na manhã desta sexta-feira (10). (Foto: Portal Giro)

“Tivemos a notícia do fato criminoso, que o filho havia esfaqueado a mãe, e saímos em diligencia, no local do ocorrido. Disseram que o acusado tinha saído “pras bandas” do aterro da Acarí, fomos lá e eu consegui vê-lo submerso num lago. Foi dada voz de prisão, ele estava meio drogado, e o conduzimos para a seccional de polícia civil”, contou a delegada.

O homem foi apresentado na 19ª seccional poucas horas após o crime. A polícia deve ir, ainda esta tarde, ao hospita para colher o depoimento da vítima.

O acusado negou ter cometido o crime e disse que estava sob efeito de bebida alcoólica. Em sua versão, também envolveu uma terceira pessoa, fato não comprovado por testemunhas.

O CRIME

Geovani estava ficou foragido por cerca de 4 horas, após tentativa de homicídio contra sua própria mãe, identificada como Sandra Soares, de 49 anos, fato ocorrido na décima primeira travessa do bairro Vitória Régia, em Itaituba.

Testemunhas afirmam que o filho estava bebendo na residência quando teria iniciado uma agressão ao irmão menor, a mãe interferiu e o agressor teria puxado uma faca e desferido três golpes, no rosto, joelho e abdômen. O filho teria sido contido pelo padrasto. Em seguida, a vítima foi retirada da residência, às pressas, para fugir do agressor. Enquanto isso o mesmo conseguiu fugir.

Segundo informações do Enfermeiro Firmino, que acompanhou o caso, o estado de saúde da vítima é estável. “Ela sofreu três facadas, a princípio achávamos que era muito grave, porém, ao chegar no hospital foi constatado que as perfurações não haviam atingido seus órgãos vitais.” Disse o enfermeiro ao Giro

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...