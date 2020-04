Escrivã da Polícia morre com suspeita de Covid-19 enquanto procurava atendimento em hospital de Belém

Escrivã Raquel Albuquerque, morta com suspeita de Covid-19 no PA — Foto: Reprodução/ Facebook

Segundo a Polícia, Raquel Albuquerque morreu no carro, com o marido, à procura de atendimento. Familiares contam que a escrivã foi negada em vários hospitais.

Uma escrivã da Polícia Civil do Pará morreu no último sábado (18) suspeita de Covid-19, em Belém. De acordo com a Polícia, Raquel Monteiro Albuquerque morreu enquanto estava no carro, com o marido, buscando atendimento em hospitais da capital. Segundo familiares, Raquel teria sido negada em todos os locais onde buscou ajuda.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o Pará possui 685 casos confirmados da doença. Além disso, 328 casos ainda seguem em análise e outros 1549 já foram descartados. Já foram registradas 34 mortes pela doença.

Segundo a Polícia, Raquel era diabética e já apresentava quadro sintomático da Covid-19 há alguns dias. A escrivã foi afastada das funções no dia 12 de abril e realizou o teste rápido para detecção da doença na Delegacia Geral, mas o resultado foi negativo. Apesar do resultado, Raquel continuou com os sintomas característicos do novo coronavírus: tosse, febre e falta de ar. O quadro evoluiu e a escrivã morreu.

Segundo familiares de Raquel, ela e o marido estavam, no último sábado, a procura de atendimento médico em hospitais da capital. Eles chegaram a buscar um leito no hospital municipal Dom Vicente Zico, mas tiveram a entrada negada.

Segundo a secretaria Municipal de Saúde (Sesma) a paciente foi orientada a procurar um dos serviços de porta aberta do município, como a Unidade de Pronto Atendimento, uma vez que o Hospital só recebe pacientes via sistema de regulação. A Sesma esclarece que lamenta o ocorrido e ressalta que não tem medido esforços para garantir o atendimento da população.

O Pará começa a sentir os primeiros reflexos de um possível colapso no sistema de saúde por conta da pandemia de Covid-19. Segundo o secretário de saúde, Alberto Beltrame, o estado tem apenas 16 leitos de UTI vagos para tratamento da Covid-19.

A Polícia Civil emitiu uma nota lamentando a morte da escrivã Raquel Albuquerque. De acordo com a Polícia, Raquel trabalhava há 20 anos na corporação. A entidade manifesta solidariedade com a família da escrivã e se coloca a disposição para o que se fizer necessário para amenizar o sofrimento de familiares e amigos.

Veja a nota na íntegra:



Nota de pesar da Polícia pela morte de investigadora com suspeita de Covid-19 — Foto: Ascom/PC

Por G1 PA — Belém

