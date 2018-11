Escrivão de polícia civil de Itaituba é preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Durante as diligências a equipe da Corregedoria flagrou o escrivão utilizando-se da motocicleta como meio de transporte até seu local de trabalho, assim como para a faculdade que frequenta no período noturno.

Segundo a polícia civil, as investigações iniciaram após uma das vitimas ter comparecido ao Ministério Público para relatar que, no dia 21 de outubro, o escrivão havia exigido certa quantia em dinheiro como condição para liberação de três presos, como não aceitaram, o mesmo teria exigido a entrega dos documentos da moto de um dos presos como forma de pagamento pela liberação.

You May Also Like