Escutas e microcâmeras são encontradas no gabinete da Prefeitura

Escutas e microcâmeras foram encontradas no gabinete da Prefeitura de Maringá. A vistoria foi feita no quarto dia de mandato de Ulisses Maia. Um sistema ilegal de gravações foi retirado do local.

Segundo Domingos Trevisan, chefe de gabinete, ainda não há informações sobre quando e com qual objetivo o sistema foi instalado. A central de áudio e vídeo estava embaixo da mesa do chefe de gabinete. Tudo estava interligado por uma fiação que passava pelo teto, pela recepção e chegava no gabinete do prefeito.

No cômodo, havia duas microcâmeras, sendo que uma estava instalada em um forro e a outra em outro canto da sala. A atual administração ainda não sabe há quanto tempo esses equipamentos estavam instalados e se chegaram a gravar alguma coisa.

Todo o sistema ainda será avaliado para verificar se há informações gravadas. caso seja identificado qualquer registro, a administração vai levar o caso a polícia.

