Esfaqueados, PM e amigo tentam chegar até hospital de carro, mas batem em poste

Caso foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil — Foto: Adonias Silva/G1

Vítimas foram feridas próximas à Praça Tiradentes durante tentativa de assalto. Suspeitos do crime foram preso na noite de domingo (9).

Dois amigos, sendo um deles sargento da Polícia Militar, foram esfaqueados durante uma tentativa de assalto próximo à Praça Tiradentes, em Santarém, no oeste do Pará, na noite de domingo (9). Após o crime, o policial tentou chegar ao hospital com o amigo, mas bateu o carro em um poste de iluminação pública.

De acordo com informações da polícia, o PM identificado como Elielson de Sousa Castro, de 48 anos, estava com a esposa e um casal de amigos quando estacionou próximo à praça para urinar. Depois de descer e se afastar do veículo, o policial foi surpreendido por um homem armado com faca.

Ao tentar reagir, o sargento Elielson foi ferido. O amigo identificado como Rodrigo Alves de Oliveira que ainda estava no carro percebeu a ação e foi tentar ajudá-lo, mas também foi esfaqueado. O suspeito fugiu do local.

Os dois conseguiram chegar até o carro e o sargento começou a dirigir na tentativa de chegar ao Hospital Municipal Dr. Alberto Toletino Sotelo (HMS). Entretanto, durante o percurso, o PM passou mal, perdeu o controle do veículo e bateu o carro em um poste de iluminação pública perto da unidade hospitalar. Populares ajudaram os dois para que fossem atendidos no hospital.

Dois suspeitos dos esfaqueamentos foram presos e apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil ainda na noite de domingo. As investigações sobre o caso continuam.

Quadro clínico

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou por meio de nota que recebeu dois homens feridos por arma branca na noite de domingo. Rodrigo Alves de Oliveira, 32 anos, e Elielson de Sousa Castro, 44 anos, foram atendidos no setor de trauma, receberam transfusão sanguínea e passaram por exames de imagem.

Rodrigo tem um ferimento na altura do tórax, está passando por drenagem e aos cuidados da cirurgia geral. Na manhã desta segunda-feira (10), após o quadro ficar estável, o paciente foi conduzido para o setor de trauma.

Elielson tem um ferimento no abdômen superior, ele também está passando por drenagem. Nesta madrugada, o paciente foi conduzido para UTI do hospital. Até o momento não tem indicação cirúrgica.

