Esgoto jorra do solo e cai direto na lagoa que abastece o Lago Municipal em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Moradores e comerciantes fizeram a denuncia nesta quarta-feira (02) para o Jornal Folha do Progresso , eles reclamam do mau cheiro e o risco de contaminar água do lago.

A água contaminada acumula aos arredores do lago- não vai para os bueiros- faz uma poça na grama e cai diretamente na lagoa que abastece o lago do municipio no bairro Santa luzia em Novo Progresso. O morador atribui o vazamento às falhas da obra de esgotamento sanitário do município.

Esgoto a céu aberto naquele local deixa moradores preocupados!

Caso acontece no bairro de Santa Luzia a mais de 20dias , dizem moradores.



As margens do lago tem diversos quiosques onde é comercializado todo tipo de alimento para atender a população que usa o lago municipal.



De acordo com eles, o problema acontece há mais de 20 dias e, além do mau cheiro, contaminação da água do lago a água parada pode servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti.

A prefeitura disse que uma equipe está verificando se o problema está relacionado a algum dano na rede coletora ou à ligação irregular. Se forem constatados danos na rede, será feito os reparos necessários, mas se for alguma ligação irregular, o responsável será notificado.

Segundo os moradores, a tubulação onde acontece o vazamento é para escoar a água da chuva. “É uma vala feia que a água vái até a lagoa. Não sabemos de onde ele vem, por isso que precisamos que os órgãos competentes tomem uma providência, pois, além do mau cheiro, o lixo atrai animais. Isso nos entristece muito, pois estamos vendo que a cidade não está tendo um cuidado com o meio ambiente”, comentou o comerciante indignado com a situação naquele local.





Prefeitura informou que uma equipe está verificando as causas do problema.

