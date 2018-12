Esgoto transborda e liquido fedorento escorre pelo chão no centro da cidade de Novo Progresso

(Foto:Lucas Oliveira)- Comerciante mostra, com indignação, o esgoto transbordando bem em frente ao comercio na avenida jamanxim no centro de Novo Progresso.

Impossível não descrever como “nojenta” a situação da calçada localizada bem em frente ao Restaurante Caseio na manhã deste sábado (22). Tem mais de um dia que esgotos na área transbordaram, deixando esparramado tudo quanto é tipo de material orgânico e um cheiro insuportável na região, comentou comerciante indignado.ASSISTA VÍDEO;



No local a reportagem conversou com um funcionário de uma empresa de venda de celulares, que fica quase na esquina com a Avenida Orival Prazeres, disse que foi na manhã de sexta (21), por volta das 8h, que eles começaram a sentir um mau cheiro, vindo não sabia de onde.

“O cheiro é o primeiro indício de que o esgoto vai transbordar. Esse problema acontece de duas a três vezes ao ano. De repente, começou a vazar, avançou por toda a área da calça escorreu para avenida, a rotatória ficou tomada por esgoto com mau cheiro.

Funcionários relatam ainda que clientes evitam de passar pelo local. “Estamos tendo prejuízo. Para se ter uma ideia, ninguém hoje aqui almoçou, porque embrulha o estômago”, diz.

“Atrapalha muito nosso negócio.

Prefeitura

A Prefeitura de Novo Progresso informou que ainda não foi concluída a obra de saneamento no municipio que aguarda conclusão da obra a ser entregue para a prefeitura em seguida realizar licitação publica para repassar a empresa responsável pela manutenção dos serviços de esgoto no municipio.

‘Muitas vezes as ligações são clandestinas, e não tem controle do que é jogado no esgoto acaba causando estes transtornos”.

“Se ocorre com alguma frequência é, provavelmente, causado por mau uso da rede de esgoto. Lixo, óleo de cozinha ou mesmo ligação de água pluvial na rede de esgotamento sanitário causam esses extravasamentos. É importante destacar que o uso correto da rede evita este tipo de problema”.

A Prefeitura garantiu que vai encaminhar uma equipe ao local para fazer a desobstrução, limpeza e desinfecção.

