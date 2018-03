Espancada até a morte na frente da filha após suspeita de furto

Após suspeitas de ter furtado um celular, Milena Assis da Silva, de 19 anos, foi espancada até a morte na frente da própria filha, de 4 anos. O crime aconteceu ontem (15) no bairro Betânia, em Manaus.(Foto Portal do Holanda)

A polícia afirma que a vítima estava com a filha na casa de uma amiga quando duas mulheres e um homem chegaram na frente da residência e fizeram inúmeras ameaças no meio da rua. Como a porta estava aberta, o trio decidiu entrar na casa, momento em que as agressões começaram.

Os três fugiram e só então a polícia e uma ambulância foram acionadas, mas Milena não resistiu e morreu ainda no local.

Ainda segundo a polícia, não foi encontrado nenhum aparelho em posse da vítima, tampouco foi comprovado o furto. Mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

(Com informações do Portal do Holanda)

