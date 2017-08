Espanhol terá minuto de silêncio; Barça homenageia vítimas em treino

Todos os clubes das ligas de primeira e segunda divisão “prestarão homenagem às vítimas e seus familiares”

As partidas da primeira rodada do Campeonato Espanhol, cuja edição 2017/2018 começa nesta sexta-feira com duas partidas, terão um minuto de silêncio pelos atentados ocorridos na última quinta na Catalunha, quando uma van invadiu uma área de pedestres no centro de Barcelona e matou 13 pessoas, além de deixar mais de 100 feridos.

Em Cambrils, também nesta região da Espanha, um outro atentado provocou uma morte e a polícia matou cinco pessoas que levavam cinturões com falsas bombas e atropelaram um grupo de turistas e moradores com um carro. No total, seis pessoas, entre elas um policial, ficaram feridos nesta cidade.

Todos os clubes das ligas de primeira e segunda divisão “prestarão homenagem às vítimas e seus familiares após a tragédia ocorrida na cidade de Barcelona”, informou a Liga Espanhola, por meio de um comunicado oficial. A Liga “solicitou à Federação Espanhola que se guarde um minuto de silêncio em todos os jogos do primeiro dia da competição” em ambas as divisões, neste fim de semana, acrescentou.

O Barcelona, por sua vez, já anunciou que os jogadores de suas divisões “usarão um bracelete preto em todas as partidas que disputarem durante o fim de semana” como sinal de luto. Nesta sexta-feira, Barcelona postou fotos do seu elenco principal, comissão técnica e diretores fazendo um minuto de silêncio antes do treino.

O trabalho em campo só começou após a homenagem e marcou o primeiro treinamento do volante Paulinho com a camisa do time catalão, no qual havia sido apresentado oficialmente como reforço na última quinta-feira. A atividade serviu como preparação para o duelo diante do Betis, no domingo, no Camp Nou, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Enquanto os jogadores do Barça foram ao campo para treinar, os dirigentes do clube estiveram presentes em um ato realizado na Plaza Cataluña, nas imediações de Las Ramblas, onde ocorreu o atentado em Barcelona. O presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, e os diretores do Barça Pau Vilanova e Maria Teixidor estiveram presentes no local da manifestação que contou com a presença de milhares de pessoas, entre elas o rei da Espanha, Felipe VI, e o primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy, além de outras autoridades estatais e regionais.

HOMENAGENS DIVERSAS – Times de outras regiões da Espanha também prestaram suas homenagens nesta sexta-feira às vítimas dos atentados da Espanha. Real Madrid, Betis, Granada, Las Palmas e Celta de Vigo foram alguns dos clubes que realizaram o minuto de silêncio antes de seus treinamentos.

Outras homenagens estão previstas para ocorrer em outras competições do futebol mundial entre esta sexta-feira e o final de semana. A organização do Campeonato Alemão, por exemplo, informou que todas as partidas da primeira rodada da edição 2017/2018 do torneio nacional, que também começa nesta sexta, começarão após um minuto de silêncio em sinal de luto pelo trágico atentado.

Por meio de um comunicado, a Bundesliga disse que “expressa sua solidariedade com o povo espanhol e em particular com os atualmente 15 jogadores da Espanha na primeira e na segunda divisão do Campeonato Alemão”.

A Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza o Campeonato Francês, também anunciou que todas as partidas da primeira e divisão da competição serão iniciadas apenas após a execução de um minuto de silêncio em homenagem às vítimas na Espanha. Com informações do Estadão Conteúdo.

