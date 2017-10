Especialista dá dicas pra descobrir se você tem um marido/namorado gay

6. Ele pede que você use brinquedos sexuais com ele, alegando que precisa de sua próstata estimulada ou porque está a fim de relações bizarro.

1. Declínio precoce da atividade sexual no casamento, que nunca mais retoma um ritmo satisfatório. Ele tenta convencê-lo de que isso é natural e acontece com todas as relações.

“Existe alguma maneira de saber se meu marido é gay antes ou durante o casamento?”. Essa é, segundo Bonnie, a pergunta que mais escuta. Tentando responder, ela elaborou uma lista com 20 dicas para que mulheres tentem descobrir sobre a sexualidade de seus maridos. O blog ressalta, porém, que a melhor forma de tratar sobre esse assunto sempre será através do diálogo claro e honesto.

Para a especialista no assunto, a situação acontece porque muitos homens sentem desejo por outros homens mas esperam que se casando com uma mulher tudo vai mudar. Claro, isso acaba não acontecendo.

“Em quase todos os casos, não tínhamos ideia da sexualidade de nossos maridos antes do casamento. Por que imaginaríamos que um homem gay ia querer se casar com uma mulher hétero?”, questiona ela.

Pode ser uma das coisas mais estranhas ou inusitadas do mundo pensar nisso, mas segundo a especialista americana Bonnie Kaye e o site Blogbhgay, pode ser que neste exato momento você esteja em um relacionamento com um namorado ou marido gay.

You May Also Like