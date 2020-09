Especialização gratuita em educação profissional e tecnológica do MEC está com inscrições abertas

A especialização lato sensu é voltada para os docentes das redes públicas estaduais ou distrital de todo o Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou a abertura de 4.320 vagas para os cursos de especialização gratuita em educação profissional e tecnológica, ofertada pelo programa Novos Caminhos, do MEC, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

A especialização lato sensu do MEC é voltada para os docentes das redes públicas estaduais ou distrital, de todo o Brasil, que atuem em disciplinas de áreas técnicas de cursos de educação profissional e tecnológica e que tenham diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento.

Com carga horária total de 460 horas, o curso de pós-graduação terá duração de 12 meses. Ele será ofertado na modalidade a distância, sendo que haverá atividades avaliativas a serem aplicadas presencialmente nos polos de apoio presenciais indicados pelas redes de ensino.

As aulas têm início previsto para o dia 26 de outubro deste ano e devem ser encerradas até o dia 17 de dezembro de 2021. As inscrições estarão disponíveis até o dia 24 de setembro. Basta conferir todas informações no edital.

Bolsas de estudo para pós-graduação

Outra oportunidade para os profissionais que desejam se qualificar são as bolsas de estudo para pós-graduação do Educa Mais Brasil. O programa disponibiliza até 70% de desconto nas mensalidades de cursos de especialização em diferentes áreas.

No site do Educa Mais Brasil você encontra bolsas de estudo em diversas faculdades e universidades do país, que são parceiros do programa. A inscrição é gratuita e as vagas ficam disponíveis em qualquer época do ano.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...