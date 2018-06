Espetáculo infantil chega a Novo Progresso com apresentações gratuitas

“Aventuras do Mundo Encanado” busca conscientizar a população de cuidados com o meio ambiente

O espetáculo “Aventuras do Mundo Encanado” realiza no dia 18 de junho quatro apresentações gratuitas em Novo Progresso, no Pará. Viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, com produção da 3 Apitos Cultura, e patrocínio da Águas de Novo Progresso, a peça infantil passará por escolas municipais da cidade. A peça tem como foco democratizar o acesso à cultura e conscientizar a população local sobre o meio ambiente.

Por meio de uma abordagem lúdica, o espetáculo contará uma história que terá como protagonista uma onça-pintada e as características geográficas da região, contextualizando para as problemáticas enfrentadas no dia a dia.

A história se desenrola com o lendário Minhocão do Pari está muito mal por causa da população que destrói o Rio Cuiabá, no Mato Grosso, e só quem pode ajuda-lo é Juma: uma onça-pintada com poderes de conscientizar as pessoas sobre o cuidado com a natureza. Junto com seus amigos, Juma viaja o Mundo Encanado enfrentando os maus hábitos, e ensinando as crianças a fazer sua parte para conservar a água e proteger o meio ambiente.

“A concessionária busca contribuir diretamente para ampliar o acesso à cultura nas comunidades onde atua, incentivando ações de forma lúdica e interativa, que reforçam o trabalho educativo de sensibilização sobre a importância da preservação do meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, pontuou a coordenadora de projetos sociais da Águas de Novo Progresso, Letícia Sant’Ana.”

Além da cidade do Pará, a peça passa por mais seis estados (Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Piauí e Maranhão). O espetáculo chega ao seu sexto ano de exibição. De 2013 a 2017 o projeto já realizou 678 apresentações, totalizando um público de mais de 126 mil crianças em 20 cidades de 7 estados brasileiros.

“Nosso projeto visa levar a cultura para lugares remotos, assim trabalhando a conscientização de forma leve, descontraída e de fácil entendimento, assim fazendo com que as crianças percebam o papel importante que tem na preservação do meio ambiente, desenvolvendo um senso de responsabilidade desde cedo”, explica Paulo Pontes, produtor da 3 Apitos Cultura.

Serviço:

Apresentação “Aventuras do Mundo Encanado”

Data: 18 de junho

Horário: 07h30 e 15h30

Local: E.M. Professora Maria Doralina Ruaro – Rua 15 de Novembro, 163 – Novo Progresso/PA

Horário: 09h30 e 13h

Local: E.M. Valdomiro Mendes Rodrigues – Rua Maria Valeria Rempel, 51 – Cristo Rei – Novo Progresso/PA

WGO Comunicação

Ana Paula Gomes Rodrigues

(19) 99690-0235

ana.rodrigues@wgocomunicacao.com.br

Raquel Lima/(19) 99703-2480

raquel.lima@wgocomunicacao.com.br

Nikolas Capp

(19) 98122-4315/nikolas.capp@wgocomunicao.com.br

