Esposa de ex-prefeito com 8 imóveis recebe auxílio emergencial pago pela União

A esposa de um ex-prefeito de município localizado no oeste do Pará recebeu auxílio emergencial pago pela União. O benefício é destinado a trabalhadores informais em dificuldades financeiras devido à pandemia da covid-19.

katyussy Nayara Genuíno, esposa de Pablo Genuíno, ex-prefeito de Rurópolis (2013-2016), foi contemplada até agora com R$ 1,2 mil, disponibilizado em abril, conforme apuração do Blog do Jeso no Portal da Transparência do governo federal.

O nome dela está incluído no CadÚnico (Cadastro Único), o principal cadastro social e governamental do país, que se tornou o canal de concessão para distribuir o auxílio emergencial. Reúne informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. É administrado pelo Ministério da Cidadania.

A ex-primeira-dama também foi secretária de Promoção e Assistência Social de Rurópolis nos 2 primeiros anos de mandato de seu marido. A pasta é que opera o CadÚnico.

Em 2016, quando disputou a reeleição e foi derrotado nas urnas, o ex-prefeito declarou à Justiça Eleitoral que tinha bens avaliados em R$ 645 mil, em cuja lista aparecem 8 imóveis.

O auxílio da esposa

Dois repasses

O blog não localizou Katyussi Genuíno. Procurado pelo (93) 991**-**45, o ex-prefeito de Rurópolis não se manifestou sobre o caso. Os esclarecimentos serão publicados se forem recebidos. Mas indagou: “Qual a sua perseguição contra mim?”.

Neste ano, de auxílio emergencial, o governo federal repassou R$ 6,5 milhões para moradores de Rurópolis em abril, e R$ 208 mil já liberados em maio.

Ontem (30), o governo oficializou a prorrogação por mais dois meses o pagamento do auxílio emergencial. O decreto que estabelece a medida foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que quem já pediu o auxílio emergencial de R$ 600 e está recebendo não precisa fazer nada para ganhar as duas parcelas adicionais.

Afirmou ainda que já tem o calendário do pagamento das próximas duas parcelas, mas que o formato do pagamento ainda vai ser definido nos próximos dias.

Bens de Pablo declarados em 2016

Fonte: Justiça Eleitoral

