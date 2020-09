Esposa de homem procurado por assaltos a banco e tráfico de drogas é presa em Trairão

(Foto:Divulgação) – Homem procurado pela Polícia conseguiu escapar, mas mulher foi presa

Na manhã desta terça-feira (22), Erica Franco Valente foi presa por Policiais Civis no município de Trairão, no sudoeste paraense. Segundo informações da polícia local, a mulher é esposa de Diolenio do Nascimento Gomes, homem procurado por seu envolvimento em assaltos a agências bancárias e tráfico de drogas. Ele conseguiu escapar da prisão, mas na abordagem à sua casa, a Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro, armas e prendeu sua esposa.

A operação foi coordenara pela Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, com a mulher sendo detida por volta das 6h na estrada Vicinal do Bravo, que fica na zona rural do município de Trairão, distante cerca de 60 km da cidade.

Com Érica, a Polícia Civil fez uma apreensão de vários objetos de origem ilícitas : duas motosserras; uma motocicleta modelo Honda Bros; 1.346 reais em dinheiro; seis aparelhos celulares; documentos falsos para Diolenio – com o nome de Márcio Aguiar de Sá; um rifle sem marca e numeração de calibre 22 com mira de especial de precisão, 33 munições calibre 22.

Na mesma casa, a polícia ainda encontrou aproximadamente dez quilos de maconha e três quilos de cocaína, além de material para embalar a droga e 27 potes de creatina – suplemento em pó que ajuda no ganho de massa muscular – provavelmente misturada com cocaína.

Todos os objetos apreendidos foram encontrados escondidos em um quarto, contudo, no momento da abordagem policial, o alvo principal da operação, marido de Érica, não estava na casa. A mulher foi detida em flagrante e levada para a delegacia. Participaram da diligência policiais civis da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, e da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, sob a coordenação da Diretoria de Polícia do Interior.

Diolenio foi preso em várias ocasiões por seu envolvimento a roubos a banco. Ele responde a processos por roubo majorado e tráfico de drogas, e segue sendo procurado na região do sudoeste paraense.

