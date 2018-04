Esposa de secretário é executada em Parauapebas

Cidicléa Carvalho França, de 42 anos, foi assassinada a tiros na madrugada deste sábado (31), quando saia de um culto na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Altamira, no município de Parauapebas. A vítima é esposa do secretário municipal de Desenvolvimento, Isaías Queiroz de França. Há suspeita de que o assassino aguardava a vítima em frente à igreja, em uma motocicleta de cor preta.

A Polícia Civil informou que o assassino atirou contra Cidicléa na rua Amsterdam. As primeiras informações são de que um motoqueiro se aproximou dela quando ainda estava entrando em seu carro, na porta da igreja, a puxou pelo braço e atirou na cabeça da vítima.

Cidicléa foi levada ao Hospital Geral de Parauapebas, mas não resistiu. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Parauapebas.

Por ORM

