Esposa flagra marido abusando de adolescente e salva a menor em SP

Caso aconteceu em Cubatão (SP). Suspeito foi preso em flagrante e responderá por estupro de vulnerável.

Uma mulher salvou uma adolescente de 13 anos ao flagrar o próprio marido abusando da garota, em Cubatão (SP). Ela conseguiu acionar a polícia, que agiu rapidamente e prendeu o suspeito em flagrante. O homem, de 37 anos, deve responder criminalmente por estupro de vulnerável.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na quinta-feira (26). Valmir de Sousa Santos, que mora no Jardim Costa e Silva, avisou a esposa que iria dar uma volta. Pouco tempo depois, a mulher viu o chinelo do marido na casa da menor, que mora no mesmo conjunto habitacional e estava sozinha.

Em depoimento, a mulher do suspeito afirmou que ficou desconfiada e resolveu abrir a porta da casa vizinha. Foi então que ela ouviu a vítima chorando e encontrou o marido abusando da menor, que estava parcialmente nua.



Segundo informações apuradas pelo G1, a mulher reagiu e conseguiu tirar o marido do local. O suspeito fugiu, e a vítima foi até a delegacia para prestar queixa, acompanhada da mulher. Pouco tempo depois, o homem foi encontrado e confessou o crime.

Após o reconhecimento do suspeito, a vítima foi encaminhada para um hospital, onde recebeu atendimento médico e medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a polícia, o suspeito responderá por estupro consumado de vulnerável.

