Esposa traída quebra BMW do marido com marreta e filma

Uma mulher divulgou um vídeo em que aparece destruindo, com uma marreta, um carro luxuoso da marca BMW que pertencia ao marido. O momento de raiva teve como causa uma traição do homem, descoberta pela esposa.

A filmagem teria sido feita na Inglaterra e, nela, a mulher enfurecida revela que foi casada por 10 anos com o homem. No entanto, na noite de uma terça-feira, o companheiro saiu para um bar com várias mulheres e simplesmente não voltou para casa até o outro dia.

“Eu ouvi uma gravação de você com essa garota. Eu com certeza reconheceria sua voz em qualquer lugar. Espero que tenha valido a pena.”, diz a mulher ao atingir o carro com a marreta.

“Durante todo minha vida eu nunca quebrei um copo, um prato ou nada similar, mas como eu não posso confiar em você eu estou fazendo isso. Quero ver você voltar pra casa com esse carro”, grita a mulher durante as filmagens.

Por fim, ela afirma que iria levar o trailer do casal e que ele não recuperaria mais, a não ser que queira ser queimado dentro dele. “Agora você vai precisar de um carro novo.”, diz enquanto exibe os estragos feitos no carro.

Fonte: DOL.

