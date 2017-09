Espumante gaúcho é apontado entre os cinco melhores do mundo no ano

É verdade que, em número de pontos, há uma distância grande entre o primeiro colocado, o australiano Taylors Jaraman Shiraz 2014 ( 628.31) e o quinto ( 344.01 ), mas como a lista inclui 150 rótulos, é mais um sinal do avanço de qualidade dos vinhos gaúchos, em especial dos espumantes, que já são reconhecidos internacionalmente. Sucesso das vinícolas gaúchas, espumantes feitos com uva moscatel, adocicada, enfrentam certa resistência de consumidores mais tradicionais.

Este é um daqueles resultados que fazem rever preconceitos. O ranking Vinhos do Ano de 2017 da Associação Mundial de Jornalistas e Escritores de Vinhos e Licores listou em quinto lugar do planeta o espumante brasileiro Casa Perini Moscatel, da vinícola Perini, de Farroupilha.

