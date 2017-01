Esqueçam os vinhos tradicionais, a moda agora é tomar vinho azul

O vinho azul, chamado de GIK, virou o maior sucesso na Europa.

A bebida é produzida na Espanha a partir de uma combinação de uvas vermelhas e brancas que vêm do próprio país e da França. De acordo com os criadores do GIK, a coloração diferente tem a finalidade de chocar e de fugir do comum. O azul acontece com a mistura de dois pigmentos de origem orgânica: a antocianina e o índigo.

Chega do tinto, branco ou rosé. O Azul é jovem, divertido e inovador por natureza. A cor azul confere ao GIK um sabor mais adocicado e o objetivo de sua chegada no mercado, a qual demorou dois anos para acontecer, não é para competir com os vinhos tradicionais vindos da Europa.

Aliás, para os apreciadores mais tradicionais da bebida, o GIK segue todas as normas de qualidade estabelecidas pela União Europeia, é vegano, zero açúcar e seu teor alcoólico é de 11,5%. A garrafa do GIK é comercializada na Europa por 10 euros, cerca de R$35,61.

Que tal? Você provaria o vinho azul? Deixe seu comentário e aproveite para compartilhar essa história com os seus amigos amantes de vinho.

Fonte: Awebic

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...