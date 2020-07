Está aberta consulta pública para novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos até sexta-feira

Catálogo serve como referência para instituições de ensino oferecerem os cursos profissionalizantes

Uma consulta pública para a versão preliminar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) está aberta para receber sugestões. Os interessados em participar devem preencher um formulário disponível no site do catálogo, que ficará disponível para a participação de toda a sociedade até a próxima sexta-feira, dia 10.

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é usado como referência pelas instituições de ensino que oferecem cursos técnicos, para estudantes e para o setor produtivo, que absorve os profissionais egressos dos cursos, e para a sociedade em geral. Por isso, a importância da maior participação possível na consulta é para que o documento seja alinhado com as demandas da sociedade.

De acordo com o MEC, mais de 200 especialistas participaram da elaboração dessa versão preliminar. Já as sugestões enviadas serão avaliadas durante a etapa de validação do documento pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC, onde será produzida a versão final do catálogo a ser apresentada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em agosto.

O CNCT dispõe de cursos técnicos ofertados pelas instituições de ensino em todo o país, com informações

como sua denominação, o perfil do profissional ao concluir cada curso, o respectivo campo de atuação, as normas para o exercício profissional, a infraestrutura mínima que a instituição de ensino deve dispor para a oferta do curso, entre outros dados.

