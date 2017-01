Está aberto o alistamento militar para jovens que fazem 18 anos em 2017

O procedimento deve ser feito pela internet.

Prazo encerra no dia 30 de junho.

Jovens com 18 anos precisam fazer o alistamento militar (Foto: Reprodução / TV TEM)

Já está aberto o prazo para o alistamento militar em Belém, destinado aos jovens brasileiros que completam 18 anos em 2017. O procedimento deve ser feito pela internet. O prazo encerra no dia 30 de junho, último dia útil do mês.

A apresentação ao serviço militar é obrigatória. Quem não realiza o processo fica impedido de tirar passaporte, entrar no serviço público ou ser matriculado em instituição de ensino. Além disso, o jovem terá de pagar multa que varia de acordo com a quantidade de dias de atraso.

Os documentos necessários para o alistamento são: Certidão de Nascimento ou equivalente (identidade, Carteira de Habilitação ou de trabalho), comprovante de residência, foto 3×4 recente, de frente e sem retoques. No caso de ser naturalizado, o interessado deve levar a prova de naturalização ou certidão do termo de opção. O brasileiro residente no exterior em idade de alistamento deve se dirigir à representação consular (Consulado ou Embaixada) mais próxima e realizar o alistamento. Assim que retornar ao Brasil, deverá procurar uma Junta de Serviço Militar.

Em Belém, desde 2016, os jovens do Pará podem se alistar no serviço militar através do website SERMIL – Alistamento Militar. A medida já existe, também, em outros Estados do Brasil, que fazem parte do Programa Nacional de Alistamento Online do Ministério da Defesa. A disponibilização do serviço via internet visa acabar com as longas filas de espera nas Juntas de Serviço Militar. Na capital paraense, elas ficam localizadas no Espaço Palmeira, e em Icoaraci e Mosqueiro.

Nas juntas militares só serão realizadas a emissão de 2ª via e carteira definitiva de reservista, além de orientações para quem tiver qualquer dúvida sobre o procedimento. A Junta Militar de Belém, no Espaço Palmeira, e os postos de atendimento de Icoaraci e Mosqueiro, atendem em média 20 mil jovens por ano. Com o serviço online, o atendimento deverá ficar mais rápido e eficiente.

Serviço

Para qualquer informação, os contatos da Junta Militar de Belém é (91) 3114-1053, já o site para alistamento é www.alistamento.eb.mil.br

Fonte: G1.

