Está circulando edição nº 207 impressa do jornal Folha do Progresso com destaque a pesquisa eleitoral da eleição 2020

Já está circulando neste sábado 14 de Novembro em Novo Progresso e região a edição impressa de nº 207 do Jornal Folha do Progresso com destaque a pesquisa eleitoral para intenção de votos dos candidatos a PREFEITO do município de Novo Progresso ao que se refere as eleições de 2020.

Clique e Vejam as paginas.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...