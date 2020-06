Estabelecimentos são fechados e pessoas são presas no Pará durante a Operação Verão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Do dia 7 de abril ao dia 28 de junho foram realizadas cerca de 400 operações em todo o estado. Mais de nove mil estabelecimentos foram fiscalizados e dez mil fechados. As equipes da PC também notificaram 509 estabelecimentos e autuaram 395. Neste período também foi registrado mais de duas mil advertências, 17 multas e 63 procedimentos policiais.

As equipes da Divisão de Polícia Administrativa (DPA) fiscalizaram 203 estabelecimentos sendo que 53 estavam com os alvarás atrasados e 25 foram fechados. A poluição sonora também foi combatida através de diligências feita pelas equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) que fiscalizou 23 estabelecimentos e 39 veículos.

Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil do Pará divulgou os resultados do primeiro final de semana da “Operação Verão”, com fiscalizações focadas em municípios e regiões procuradas pelos banhistas. Ao todo, catorze prisões e cinco mandados de prisão foram cumpridos. Uma prisão foi registrada durante a operação Lei Seca em Salinópolis, litoral nordeste paraense, pelo crime de dirigir sob o efeito de álcool.

