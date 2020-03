Estabelecimentos são interditados no interior do PA por descumprirem decreto de emergência do novo coronavírus

Mais de 50 bares, restaurantes e casas de show foram fechados. Duas pessoas também foram presas durante a operação.

Mais de 50 estabelecimentos foram fechados na madrugada deste sábado (21) no interior do Pará. De acordo com a Polícia Civil, os locais não estavam cumprindo a determinação imposta pelo Governo, que suspendeu o funcionamento de academias, bares, restaurantes e casas noturnas no Estado como prevenção ao novo coronavírus (Covid-19). Duas pessoas também foram presas durante a operação.

Segundo a Polícia, 14 estabelecimentos foram fechados em Santarém, 30 em Marabá e 10 em Breves. Ao todo, 54 lugares foram fechados. Já as duas prisões foram realizadas pelo crime de desacato. As autuações foram feitas nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás.

A Polícia informou que as operações seguem pelos próximos dias. Elas serão contínuas e intensificadas.

Decreto

Na sexta-feira (20), o governador Helder Barbalho anunciou o fechamento de todos os bares, restaurantes e shoppings do estado como prevenção ao Covid-19. De acordo com o governador, farmácias, supermercados e laboratórios continuam funcionando normalmente. A medida será aplicada por tempo indeterminado.

Até o momento, o Pará possui dois casos confirmados da doença. Ambos os casos confirmados foram importados de outros estados do País. O primeiro paciente é um homem, de 37 anos, que foi infectado no Rio de Janeiro. O segundo paciente é uma mulher, de 36 anos, que foi infectada em São Paulo. Ambos estão em isolamento domiciliar.

